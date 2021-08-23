Профсоюзы Ливана объявили всеобщую забастовку после повышения цен на бензин

БЕЙРУТ, 23 августа. /ТАСС/. Общенациональная забастовка на семь дней объявлена в понедельник в Ливане в знак протеста против повышения цен на горюче-смазочные материалы на 66%. Как сообщил на пресс-конференции лидер Всеобщей конфедерации трудящихся (ВКТ) Бишара аль-Асмар, основным требованием работников государственного и частного секторов станет повышение заработной платы.

Профсоюзный лидер указал, что минимальный уровень зарплаты в стране с начала года упал до отметки ниже $30 в месяц. Причиной ухудшения социальных условий, по его словам, стало обесценивание с 2019 года на 90% национальной валюты - ливанского фунта - и отмена 12 августа Центробанком Ливана субсидий на бензин и мазут.

"Из-за задержки с выпуском обещанных властями электронных карт по возмещению потерь от инфляции ливанцы оказались сейчас в катастрофическом положении: у них нет средств на то, чтобы заправить автомобиль и добраться до места своей работы, не говоря о проблемах с продовольствием и медикаментами", - отметил аль-Асмар.

Глава ВКТ дал понять, что массовая акция социального протеста будет продлена в Ливане еще на неделю, если "трудящиеся не получат от государства твердых гарантий в том, что им будут компенсированы все понесенные за два года убытки".

Волна протестов

Активисты протестного движения перегородили в Бейруте и его окрестностях основные автострады, парализовав на несколько часов движение транспорта в столице. Потребовалось вмешательство военнослужащих ливанской армии, которые разблокировали дороги и восстановили проезд.

На фоне нарастающей волны протестов премьер-министр Наджиб Микати предпринимает усилия по созданию правительства национального спасения. Как ожидается, во вторник он представит президенту республики Мишелю Ауну окончательный список членов кабинета.

Лидер просирийской партии "Таухид", бывший депутат парламента Виам Ваххаб посоветовал главе государства не откладывать утверждение состава правительства. "Общественность ждет появления на свет нового кабинета, и любое другое решение приведет к крайне негативным последствиям", - предупредил он.

Вакуум власти

Ливан остается без правительства с 10 августа 2020 года после ухода в отставку кабинета технократов во главе с Хасаном Диабом на фоне трагических последствий взрыва в порту Бейрута. Экс-премьер Саад Харири на протяжении десяти месяцев так и не смог договориться с президентом о распределении министерских постов между мусульманами и христианами, в результате 15 июля он сложил с себя полномочия.

26 июля президент Аун назначил депутата из северного ливанского города Триполи Наджиба Микати премьер-министром и поручил ему сформировать новое правительство. По итогам консультаций главы государства с парламентскими фракциями кандидатура Микати получила поддержку 72 из 115 членов законодательного органа власти.

65-летний политик и бизнесмен Наджиб Микати дважды возглавлял правительство Ливана: в период острого политического противостояния в 2005 году после убийства экс-премьера Рафика Харири и в 2011-2014 годах в разгар кризиса в Сирии.