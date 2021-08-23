Обнаруженный в поле в Волгограде танк уже увезли с территории

ТАСС, 23 августа. Танк, который жители Волгограда обнаружили в поле, временно оставался там после репетиции динамического показа при подготовке к форуму "Армия-2021". Технику уже увезли, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Ранее местные СМИ разместили снимки танка в поле на территории Кировского района Волгограда. По их данным, технику военные оставили без охраны.

"[Танк находился] в поле, где рядом проходила тренировка динамического показа к форуму "Армия-2021". Танк не успели увезти после динамического показа, позже его забрали", - сказал собеседник агентства, отметив, что танк находился под охраной.