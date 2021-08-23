Сан-Паулу вводит цифровые ковид-паспорта для посещения общественных мест

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 августа. /ТАСС/. Посетители общественных заведений, расположенных в закрытых помещениях крупнейшего города Бразилии, Сан-Паулу, должны будут с 30 августа подтверждать, что они привиты от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в понедельник мэр мегаполиса Рикарду Нунес.

"Основная идея состоит в том, что заведения смогут принимать только тех посетителей, которые сделали прививку [от COVID-19]. Она и будет служить "паспортом". Если санитарные службы зафиксируют в заведении непривитых, оно будет оштрафовано", - сказал он в ходе пресс-конференции. Глава города также пояснил, что власти подготовят соответствующую систему верификации вакцинированных с помощью QR-кодов.

К 27 августа планируется представить мобильное приложение, с помощью которого будет проходить идентификация тех, кто успел привиться. Разрешат пускать в общественные заведения в том числе и тех, кто вакцинирован только одним компонентом препарата, но при условии, что установленный срок до введения второй дозы не истек.

На прошлой неделе в Сан-Паулу была снята основная масса ограничений по режиму работы и количеству посетителей общественных заведений. Организация концертов в городе с населением более 12 млн человек разрешена только с рассадкой зрителей по местам, однако спортивные состязания по-прежнему закрыты для публики. Накануне мегаполис приступил к вакцинации несовершеннолетних горожан.

Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. На данный момент Минздрав распределил свыше 207 млн доз разрешенных к применению в стране препаратов компаний AstraZeneca, Sinovac Biotech, Pfizer и Janssen. Согласно официальной статистике ведомства, полностью привиты от коронавируса почти 55,3 млн жителей страны, еще 123,2 млн человек сделали первую из двух необходимых прививок. Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля 2020 года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (свыше 20,5 млн человек). По количеству летальных исходов (более 574 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.