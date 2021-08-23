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Минтруд утвердил порядок предоставления гражданам сведений о предполагаемой сумме пенсии

Приказ вступит в силу с 2022 года
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Минтруд РФ утвердил порядок информирования граждан о предполагаемой сумме пенсионных накоплений. Приказ, подписанный министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым, опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить порядок предоставления сведений застрахованному лицу о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений согласно приложению №1", - говорится в сообщении.

Приказ вступает в силу с 2022 года. Согласно документу, сведения будут предоставляться застрахованным женщинам, достигшим 40 лет, и мужчинам, достигшим 45 лет, которые не получают пенсионные выплаты. Информирование должно проходить один раз в три года, начиная с указанного возраста.

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РоссияКотяков, Антон Олегович
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