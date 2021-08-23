"Единый выставочный день" в Калининградской области посвятили 75-летию созданию региона

КАЛИНИНГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Выставка "Это наша с тобою земля. 75 лет Калининградской области", подготовленная областным историко-художественным музеем, открылась в библиотеках, вузах, домах культуры, школах Калининградской области в понедельник. Она приурочена ко дню прибытия в регион первого эшелона переселенцев, восстанавливавших территорию после Второй мировой войны, сообщила пресс-служба областного правительства.

"В понедельник, 23 августа, одновременно в музеях, домах культуры, школах, вузах и библиотеках региона открылась выставка "Это наша с тобою земля. 75 лет Калининградской области". Экспозиция подготовлена историко-художественным музеем при поддержке регионального министерства по культуре и туризму и посвящена юбилею со дня образования области", - говорится в сообщении пресс-службы.

Музей подготовил и раздал 450 комплектов экспозиции. Она включает фотографии, информацию об истории восстановления региона в послевоенные годы, уточнили ТАСС министерстве культуры и туризма области. Порядка 200 комплектов переданы в госучреждения региона, комплекты также направлены в части и соединения Балтийского флота.

В соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года, северная часть Восточной Пруссии вместе с городом Кенигсбергом была передана Советскому Союзу как одной из держав-победительниц. На ее территории был организован Кенигсбергский особый военный округ, который также занимался и гражданскими делами. 7 апреля 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР на территории округа была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР. 4 июля 1946 года она была переименована в Калининградскую, город Кенигсберг - в Калининград.

Массовое переселение в Калининградскую область было инициировано постановлением Совета министров СССР от 9 июля 1946 года. 23 августа 1946 года в регион прибыл первый эшелон с переселенцами, он привез 160 семей из Брянской области на станцию Гумбиннен (ныне город Гусев). Регион возрождался переселенцами из 27 областей РСФСР, восьми областей Белоруссии и четырех автономных республик. Сейчас, по данным региональных властей, в области живут 3 476 ветеранов становления Калининградской области из них 3 207 человек - ветераны или инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны труда, ветераны военной службы, реабилитированные граждане.