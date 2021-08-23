Санавиация предоставит Ивановской области вертолет взамен совершившего жесткую посадку

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Национальная служба санитарной авиации предоставит Ивановской области свой вертолет взамен совершившего в понедельник жесткую посадку, сообщили ТАСС в НССА.

Как уточнили в службе, вертолет, с которым ранее сегодня произошло ЧП, принадлежит авиакомпании "РусАвиа", которая работает с НССА на субподряде.

"НССА в свою очередь предоставит Ивановской области свой вертолет вместо поврежденного, чтобы выполнить контрактные обязательства перед правительством края", - сообщили в НССА.

По данным УМВД по Ивановской области, у вертолета, совершившего в понедельник жесткую посадку в Иванове, оторвалась одна из лопастей. По данным полиции, на борту вертолета пациентов не было.

Как сообщал журналистам директор Территориального центра медицины катастроф Ивановской области Сергей Базанов, вертолетом управляли пилоты Национальной службы санитарной авиации.