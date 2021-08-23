В Ингушетии к 1 сентября откроют шесть новых школ и детских садов

МАГАС, 23 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии введут в эксплуатацию к новому учебному году три общеобразовательные школы и три детских сада. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил в понедельник глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Все школьники в новом учебном году будут учиться в обычном режиме, дистанционное обучение в республике не планируется. 1 сентября к открытию готовим шесть новых объектов - три школы и три садика. Строительные работы продолжаются и на других площадках", - написал Калиматов.

По его словам, до конца года в регионе будут сданы еще 23 объекта образования - девять дошкольных и 14 общеобразовательных учреждений.

"Это важно для региона, для наших жителей и для качественного образования в целом. В первый учебный день за парты в 133 школах республики сядут более 80 тыс. учащихся и порядка 19 тыс. малышей пойдут в 78 детских садов. На этой неделе лично проверю, как подготовили школы к учебному году. Выводы сделаем на месте", - добавил глава региона.

Ранее премьер региона Власдимир Сластенин сообщал ТАСС, что школы Ингушетии смогут перейти на односменный режим обучения при строительстве 30 новых общеобразовательных учреждений, которые власти региона намерены возвести в республике до конца 2030 года.