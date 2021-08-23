Польша отправила машину с гуманитарной помощью кочующим на границе с Белоруссией мигрантам

ВАРШАВА, 23 августа. /ТАСС/. Власти Польши отправили в Белоруссию гуманитарную помощь для кочующей на польско-белорусской границе группы мигрантов. Об этом сообщил в понедельник руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик.

"Со склада государственного агентства стратегических резервов выехал транспорт с гуманитарной помощью (палатки, полевые кровати, одеяла, средства личной гигиены) для мигрантов на территории Белоруссии. Помощь будет передана после получения согласия белорусских властей на пересечение границы", - написал он в Twitter.

Сложная ситуация сложилась на польско-белорусской границе недалеко от польского населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве на востоке республики. Около 30 мигрантов кочуют там под охраной силовых структур двух стран уже 15 дней. Беженцы из Афганистана пытались нелегально пересечь польскую границу, но им помешали пограничники. Польские власти указывают, что мигранты находятся на территории Белоруссии. Сейчас с одной стороны границы их охраняют вооруженные сотрудники белорусских силовых структур, не давая вернуться в Белоруссию, а с другой - польские пограничники, не позволяя пройти в Польшу.

В воскресенье польские власти предложили белорусской стороне отправить на границу гуманитарную помощь, согласившись доставить ее только через ближайший пограничный пункт пропуска через территорию Белоруссии.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.