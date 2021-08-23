В Ингушетии откроют новые пункты вакцинации от коронавируса для разгрузки очередей

МАГАС, 23 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены открыть два дополнительных пункта вакцинации от коронавируса для разгрузки очередей в других точках, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"В Назрановском районе планируются к открытию два дополнительных пункта вакцинации в сельских поселениях Яндаре и Экажево. Решение по новым пунктам было принято во избежание ситуаций, когда на прививку одновременно приходит большое количество людей. Подобный инцидент произошел в пятницу, когда на вакцинацию без предварительного согласования времени посещения пришли сотрудники детского сада села Яндаре и в результате скопилось много людей, были нарушены требования по соблюдению мер безопасности во время пандемии", - говорится в сообщении.

Как сообщается, согласно данным регионального Минздрава, в республике продолжают функционировать 22 прививочных пункта для вакцинации против новой коронавирусной инфекции, пять передвижных мобильных бригад и семь мобильных пунктов вакцинации: три пункта в поликлинике города Назрань и по два пункта в Сунженской и Малгобекской центральных больницах. Более того, Минздравом организованы выезды в школы, органы исполнительной власти и места массового скопления людей.

По данным оперштаба региона, за последние сутки в регионе выявлено 68 случаев заражения, за все время пандемии был инфицирован 19 021 человек. Умерли 266 человека с коронавирусной инфекцией, выздоровели 17 443.