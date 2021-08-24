Лица без гражданства смогут получить в России временное удостоверение личности на 10 лет

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Лица без гражданства, находящиеся на территории России, смогут с 24 августа получить временное удостоверение личности сроком на 10 лет. Данной нормой, вступившей в силу во вторник, дополняется закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

Под временным удостоверением подразумевается "документ, выданный лицу без гражданства в подтверждение его личности и временного пребывания на территории РФ". Оно не может быть выдано в форме электронного документа. Такое удостоверение выдается лицам без признаваемых в РФ документов, подтверждающих их личность, в случае "отсутствия государства, в которое лицо без гражданства может выехать из Российской Федерации при наличии у него вида на жительство" или же в случае его выдворения из России.

Заявление на удостоверение подается в территориальный орган МВД России, выдача происходит в течение 10 рабочих дней. Обладатели таких удостоверений смогут работать в РФ без оформления разрешительных документов.

Временное удостоверение личности лица без гражданства выдается на 10 лет. Такой человек должен будет не позднее чем за 10 рабочих дней до истечения срока действия удостоверения обратиться в органы МВД за его заменой. Удостоверение будет аннулировано в случае получения его обладателем иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране. Данное лицо в таком случае должно будет покинуть страну в течение 15 дней. При этом при аннулировании удостоверения ему выдается справка для следования в посольство принимающего государства.

Временное удостоверение лицу без гражданства не выдается, а ранее выданное аннулируется при установлении факта сообщения о себе ложных сведений или предоставлении ложных документов. Предусмотрена постановка на учет по месту пребывания лиц без гражданства, имеющих временное удостоверение, по истечении семи рабочих дней с даты получения данного документа.

До этого законодательством была предусмотрена специальная процедура установления личности иностранного гражданина или лица без гражданства, у которого при этом нет удостоверения личности. В то же время не был обозначен документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, выдаваемый после установления его личности в соответствии с принятыми нормами.