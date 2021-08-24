Оборудование на 908 млн рублей поставят в больницы Хабаровского края до конца года

ХАБАРОВСК, 24 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края закупят оборудование на 908 млн рублей для модернизации первичного звена здравоохранения до конца 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"До конца года в медучреждения будет поставлена 591 единица на 908 млн рублей по программе модернизации первичного звена", - сказали в пресс-службе. Это маммографы, флюорографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ и другое. Оборудование по этой программе начало поступать в больницы. Так, рентген-аппараты стоимостью свыше 1,5 млрд рублей доставили в три учреждения Комсомольска-на-Амуре, сообщается на сайте краевого правительства.

"В нашем учреждении работал рентген-аппарат с 2010 года, его износ составил 100%, он часто ломался. Сейчас его демонтировали, собственными силами произвели ремонт. В конце недели должны установить новый аппарат, мы получим заключение Роспотребнадзора и сможем принимать первых пациентов. Новый рентген позволит более качественно проводить исследования, а также поможет обследовать больше жителей: от 30 до 60 человек ежедневно", - приводятся в сообщении слова и. о. главного врача городской поликлиники №9 в Комсомольске-на-Амуре Антона Вологина.

В ближайшие два месяца в краевые организации поставят семь флюорографов, девять маммографов, два компьютерных томографа, семь рентген-аппаратов. Они пойдут в медучреждения Бикина, Вяземска, Комсомольска, Хабаровска, Амурска, Советской Гавани, Охотска, в поселения Ульчского, имени Лазо и Хабаровского районов.

Региональную программу "Модернизация первичного звена здравоохранения Хабаровского края" глава региона Михаил Дегтярев утвердил в декабре 2020 года. По программе запланировали строительство или реконструкцию объектов медицинских организаций первичного звена, предусмотрели капитальный ремонт, оснащение медицинскими автотранспортными средствами и оборудованием, мероприятия по устранению дефицита кадров и повышению уровня квалификации специалистов, что отвечает задачам национального проекта "Здравоохранение".

До 2023 года в Хабаровском крае в планах построить 40 новых объектов, в том числе 28 фельдшерско-акушерских пунктов и девять врачебных амбулаторий, две поликлиники на 300 посещений в смену каждая построят в Бикине и селе Богородское Ульчского района, еще одну пристройку под компьютерный томограф - в селе Троицкое Нанайского района.