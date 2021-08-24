Авиасообщение между Южно-Сахалинском и Советской Гаванью восстановили

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Самолет с пассажирами 24 августа вылетел из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань после суточной задержки из-за непогоды в Хабаровском крае. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском аэропорту.

"Самолет вылетел в 12:42 (04:42 мск)", - сказали в аэропорту. Изначально рейс был запланирован на 09:30, но затем его перенесли на три часа. Вечером 24 августа самолет вернется в Южно-Сахалинск.

Сейчас в Советской Гавани спокойная, но пасмурная погода. Осадков нет, скорость ветра достигает 7 м/с. В Южно-Сахалинске примерно такая же погода, но без ветра.

Прямое воздушное сообщение между Южно-Сахалинском и Советской Гаванью запустили с 20 августа благодаря созданию объединенной дальневосточной авиакомпании на базе авиакомпании "Аврора". 23 августа рейсы между двумя городами отменили из-за метеоусловий в Советской Гавани.