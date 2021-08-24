Синоптики рассказали, какая будет погода во время Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 24 августа. /ТАСС/. Погода во Владивостоке в первых числах сентября, когда будет проходить Восточный экономический форум, будет теплой и без дождей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе "Примгидромета".

"Согласно предварительным расчетам, в начале сентября во Владивостоке ожидается температура воздуха до плюс 26 градусов тепла днем и до плюс 18 градусов ночью. Также до 4 сентября в городе ожидается переменная облачность без заметных осадков", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что небольшие дожди могут ожидаются накануне форума, 31 августа, когда активный фронтальный раздел будет смещаться над Владивостоком. В это время в городе может пройти небольшой дождь, ветер до 6-11 м/с.

VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте форума. В 2021 году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.