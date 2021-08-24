На Тамани исследуют дом средневекового шулера

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Остатки средневекового дома нашли во время раскопок в древнем городе Фанагория (территория современного Краснодарского края), среди руин обнаружили шулерские игральные кости и другие принадлежности для игры, сообщил ТАСС заместитель руководителя Фанагорийской археологической экспедиции Института археологии РАН Сергей Остапенко.

"Квартал, в котором на протяжении нескольких веков строили дома жители Фанагории - представители разных культур, разных народов, сменявшие друг друга на протяжении поколений, - исследуется уже несколько лет. Дома строили, фактически, один над другим, и один из них, достаточно зажиточный дом, существовавший на протяжении где-то 150 лет", - сказал Остапенко.

Он уточнил, что дом был разрушен в конце VIII - начале IX века. В отличие от соседних, полностью или частично построенных из сырцового кирпича, это здание построено из камня. Среди обнаруженных там предметов есть керамика хозяйственного использования - например, огромные сосуды-пифосы, в которых обычно хранили вино или зерно. Однако были и редкие находки.

"Интересен этот дом, в том числе, из-за того, что внутри нашли астрагалы (кости животных, которые тогда использовали так, как сейчас игральные кубики), причем внутри был залит свинец. Этот прием использовали, чтобы сместить центр тяжести и заставить кости выбрасывать нужный результат. Также найдены стеклянные изделия - вероятно, это фишки для игры", - отметил собеседник.

Фанагория - античный город, основанный в VI веке до н. э. на Таманском полуострове. Позднее стал столицей азиатской части Боспорского царства, созданного греками на основе городов-колоний на берегах Черного и Азовского морей. Археологические раскопки на территории древнего города ведутся с XIX века. Исследования проводят ежегодно, Фанагорию изучают ученые разных специализаций. В 2012 году при поддержке фонда "Вольное дело", организованного Олегом Дерипаска, на Тамани создали научно-культурный центр, также финансируется работа Фанагорийской археологической экспедиции.