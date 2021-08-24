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Пандемия COVID-19

США бесплатно направили другим странам 110 млн доз вакцин против коронавируса

Из них в страны Юго-Восточной Азии - 23 млн

СИНГАПУР, 24 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты бесплатно направили странам по всему миру около 110 млн доз вакцин против коронавируса, из которых 23 млн - государствам Юго-Восточной Азии. Об этом сообщила во вторник вице-президент США Камала Харрис, выступая в Сингапуре с докладом о взглядах Вашингтона на Индо-Тихоокеанский регион.

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"Пандемия [коронавируса] - это проблема, которая не знает границ. Когда президент [Джо] Байден и я занимали свои посты, мы говорили о том, чтобы не только вакцинировать жителей нашей страны, но и создать запасы безопасных и эффективных вакцин для всего мира", - сказала Харрис. По ее словам, США "на сегодняшний день направили по всему миру 110 млн доз, из них в страны Юго-Восточной Азии - 23 млн". "Речь идет о бесплатных вакцинах", - уточнила вице-президент.

Харрис также отметила, что Соединенные Штаты "намерены стремиться к укреплению мировой системы здравоохранения, а также бороться с новыми вирусами, которые могут появиться в будущем".

Теги
СШАПандемия COVID-19Харрис, Камала
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