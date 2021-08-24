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Прокуратура в Красноярском крае проверит высказывания чиновника, оскорбившего красноярцев

Андрей Агафонов назвал жалующихся на смог жителей "плаксивым сбродом"

ТАСС. 24 августа. Прокуратура Октябрьского района Красноярска проверит высказывания советника руководителя администрации Красноярского края Андрея Агафонова, назвавшего "плаксивым сбродом" людей, жалующихся на задымленность в Красноярске. Об этом журналистам сообщила пресс-служба регионального ведомства во вторник

"В прокуратуру края поступала жалоба гражданина о привлечении к административной ответственности Агафонова по статье 5.61 КОАП РФ ("Оскорбление" - прим. ТАСС). Для рассмотрения по существу и дачи ответа заявителю она направлена в прокуратуру Октябрьского района", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в августе Агафонов на своей странице в Facebook резко выступил против людей, критически отозвавшихся на пост фигуриста Алексея Ягудина в Instagram. Спортсмен был в Красноярске в дни, когда город был задымлен от лесных пожаров в Якутии, и написал, что не заметил смога. Этим он вызвал шквал комментариев в свой адрес. В пресс-службе правительства Красноярского края ранее сообщали ТАСС, что кадровых решений в отношении Агафонова пока не планируется.

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