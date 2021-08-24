Прокуратура в Красноярском крае проверит высказывания чиновника, оскорбившего красноярцев

ТАСС. 24 августа. Прокуратура Октябрьского района Красноярска проверит высказывания советника руководителя администрации Красноярского края Андрея Агафонова, назвавшего "плаксивым сбродом" людей, жалующихся на задымленность в Красноярске. Об этом журналистам сообщила пресс-служба регионального ведомства во вторник

"В прокуратуру края поступала жалоба гражданина о привлечении к административной ответственности Агафонова по статье 5.61 КОАП РФ ("Оскорбление" - прим. ТАСС). Для рассмотрения по существу и дачи ответа заявителю она направлена в прокуратуру Октябрьского района", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в августе Агафонов на своей странице в Facebook резко выступил против людей, критически отозвавшихся на пост фигуриста Алексея Ягудина в Instagram. Спортсмен был в Красноярске в дни, когда город был задымлен от лесных пожаров в Якутии, и написал, что не заметил смога. Этим он вызвал шквал комментариев в свой адрес. В пресс-службе правительства Красноярского края ранее сообщали ТАСС, что кадровых решений в отношении Агафонова пока не планируется.