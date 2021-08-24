Эксперт: новый подъем заболеваемости коронавирусом может настичь регионы УФО осенью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Четвертая волна коронавируса или новый всплеск третьей волны могут настичь регионы Уральского федерального округа уже осенью из-за недостаточных темпов вакцинации. На данный момент в округе вакцинирован примерно каждый третий житель, сообщил в беседе с ТАСС главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

"Тут можно считать по-разному: мы видим, что у нас, с учетом переболевших, иммунизация даже выше 70-75%. Например, на Ямале, в Тюмени, ХМАО от числа подлежащих вакцинации (с вычетом детского населения), а если говорить о привитых от общего числа жителей округа - буквально 25-30%, где-то каждый третий привит. Надо понимать, что при таких темпах вакцинации мы с вами, к большому сожалению, рискуем получить четвертую волну или повторный всплеск третьей уже этой осенью", - сказал Токарев.

По его словам, это может случиться в том числе из-за того, что приближается учебный год и начало очного обучения в школах, возвращение в северные регионы отпускников.

За последние сутки в регионах УрФО, по данным оперштабов, заразились более 1,5 тысячи человек, всего с начала пандемии - более 400 тысяч.