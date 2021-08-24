Жириновский на дебатах призвал разъяснять необходимость вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Лидеры ЛДПР и "Российской партии свободы и справедливости" (РПСС) Владимир Жириновский и Максим Шевченко во вторник в ходе предвыборных дебатов на "Первом канале" , посвященных мерам социальной поддержки государства для граждан в сфере здравоохранения и демографии, обсудили тему вакцинации от коронавируса.

"Обязательно разъяснять необходимость вакцинации. Весь мир встал в очередь за вакцинацией - другого пути нет. Человек может отказаться от вакцинации, но он будет носителем инфекции, он может даже не заболеть, он будет заражать других. <…> Никто не говорит о принудительной [вакцинации], но [надо] разъяснять - все равно все сделают вакцину, без этого нельзя", - считает Жириновский.

В свою очередь Шевченко выступил против принудительной вакцинации. "Мы решительно против принудительной вакцинации, мы считаем, что вакцинация может быть только после обеспечения нормальных анализов, когда за счет либо полиса медицинского страхования, либо прямой поддержки государства люди имеют право получить полную информацию о возможностях вакцинироваться. Кроме этого, мы против детской вакцинации решительно", - заявил он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.