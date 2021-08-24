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Пандемия COVID-19

Срок действия QR-кода после вакцинации действует один год

При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до 6 месяцев, сообщили в Минздраве

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Минздрав обновил рекомендации по порядку проведения вакцинации против коронавирусной инфекции. Отмечается, что срок действия QR-кода после вакцинации составит один год, сообщается во вторник на сайте министерства.

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Россияне, которые вакцинированы или повторно вакцинированы от коронавируса, получают QR-код после введения второго компонента препарата (если вакцина двухкомпонентная) или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной "Спутник лайт". Срок действия QR-кода составляет один год. В случае ухудшения эпидситуации срок могут ограничить до шести месяцев.

Кроме того, рекомендуется использовать вакцину "Гам-ковид-вак" ("Спутник V") для профилактики коронавируса у пациентов с ВИЧ-инфекцией, которые начали антиретровирусную терапию, через четыре недели от начала приема антиретровирусных средств.

Также сообщается о необходимости медицинским организациям, осуществляющим вакцинацию, проводить индивидуальную работу с россиянами старше 60 лет.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что медицинское сообщество одобрило применение однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник лайт" лицам старше 60 лет, в том числе для ревакцинации. Соответствующие показания внесены в инструкцию к препарату.

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