Глава Россотрудничества призвал защищать русскоязычное население во всем мире

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Русскоязычное население должно иметь возможность получить защиту в любой точке мира в случае дискриминации по национальному признаку. Об этом сообщил журналистам в Красноярске глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Ранее Россотрудничество отмечало, что фиксирует тревожную тенденцию к проявлениям русофобии в Киргизии, Казахстане и ряде других стран. Ведомство намерено решать эту проблему.

"Безусловно, мы должны заступаться за русскоязычное, русское население во всем мире", - сообщил Примаков. По мнению главы ведомства, случаи дискриминации русскоязычных вызывают более острую реакцию в обществе, чем еще несколько лет назад. "Подобные эпизоды были раньше, просто сейчас они стали более заметны. Внутри России формируется наше национальное самосознание, я не имею ввиду националистическое, а национальное, как объединенного между собой сообщества, когда эпизоды давления на нас вызывают более болезненную реакцию. Произошло это после [присоединения] Крыма и на фоне не нами выбранной конфронтации", - добавил он.

По его словам, в 1990-х годах в ряде постсоветских республик русскоязычное население подвергалось дискриминации. "Подвергались очень мощному давлению, их вытесняли. <…> Огромное количество людей убежало, побросав свое имущество, квартиры. Это факт, это было. Говорить о том, что этого не было - это сильная близорукость", - отметил Примаков.

По данным Россотрудничества, летом в Киргизии был зафиксирован факт избиения на спортивных сборах на озере Иссык-Куль девятилетнего русского мальчика сверстниками за то, что он является русским и христианином. Были и другие примеры нападений на русских и русскоговорящих в Киргизии. При этом правоохранительная система республики не давала полной правовой оценки происходящему.