В Петербурге с 27 августа разрешат доступ зрителей на спортивные мероприятия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Доступ зрителей на спортивные мероприятия в Санкт-Петербурге, запрещенный ранее из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, возобновляется с 27 августа. При этом организаторам турниров и соревнований нужно будет соблюдать меры безопасности, сообщили в пресс-службе Смольного.

"С 27 августа разрешается: <...> доступ зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что максимальное число посетителей спортивных мероприятий определяет Комитет по физкультуре и спорту Петербурга исходя из требований Роспотребнадзора. "В настоящее время - до 1 тыс. человек. Если количество участников превышает 500 человек, их проведение необходимо дополнительно согласовать с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу", - говорится в сообщении.

Участники мероприятий, в том числе спортсмены, тренеры, судьи и другие люди, которые обеспечивают проведение соревнований, должны быть вакцинированы и иметь QR-код или подтверждение о том, что они перенесли заражение коронавирусом. Также они могут предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за три дня до мероприятия.

Доступ на спортивные мероприятия для зрителей власти Петербурга ограничили в середине июля. Из-за этого на ряд крупных спортивных событий не допускали зрителей, в частности, люди не смогли прийти на крупные соревнования по триатлону Ironman 70.3 St.Petersburg, которые провели в начале августа.

По последним данным за понедельник, в Петербурге выявили 567 876 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 544 885 человек, умерли 20 303.