В горных районах Дагестана синоптики прогнозируют сильные дожди и грозу

МАХАЧКАЛА, 24 августа. /ТАСС/. Ливни и грозы ожидаются в горных районах Дагестана, гражданам рекомендуют отказаться от поездок на время непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

"По данным Росгидромета, в отдельных горных районах республики ожидается сильный дождь, гроза. При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спасатели в Дагестане приступили к поискам пяти человек, унесенных селевыми потоками в горах. Кроме того, ливни повредили дороги в пяти горных районах Дагестана. Движение организовано по временной схеме.