В полуфинал конкурса "Большая перемена" вышли 6 тыс. старшеклассников

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Полуфиналы конкурса "Большая перемена" начнутся 28 августа, в них будут участвовать 6 тыс. старшеклассников. Об этом сообщила во вторник пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"Полуфиналы "Большой перемены" для старшеклассников пройдут с 28 августа по 2 октября во всероссийских детских центрах "Смена" в Краснодарском крае и "Океан" в Приморском крае, а также в Ханты-Мансийском автономном округе, Москве, Ярославле и Казани и объединят 6 тыс. старшеклассников из всех федеральных округов", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора АНО Алексея Комиссарова, в рамках полуфиналов конкурсанты будут выполнять задания от ведущих российских компаний и вузов. "Участие в полуфинале - это не просто очередной отборочный этап конкурса, по итогам которого будут определены 1,5 тыс. финалистов "Большой перемены", это возможность проявить свои творческие способности и получить знания, которые обязательно пригодятся им в будущем", - сказал он.

Руководитель проекта "Большая перемена" Наталия Мандрова рассказала, что в основу концепции полуфиналов легла тема сохранения чистоты планеты. "1 июня на фестивале "Большая перемена" в Москве ребята выбрали экологию темой года. Всероссийское голосование проходило в сообществе "Большая перемена" "ВКонтакте", среди 10 тем наибольшее количество голосов набрала именно тема под названием "Дом, в котором нам жить". Объединившись в команды, они попробуют найти решения глобальных экологических проблем и разработают игры, популяризирующие заботу об экологии среди подростков", - отметила она.

Кроме того, старшеклассники смогут проявить свои творческие способности и пройти кастинг в мюзикл "Большая перемена", премьера которого состоится в финале конкурса в "Артеке", рассказали организаторы. В пресс-службе подчеркнули, что все мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, включая меры социального дистанцирования.

Финал конкурса

Финал конкурса "Большая перемена" для учеников 9-11-х классов пройдет по традиции в ноябре в международном детском центре "Артек". Школьники смогут побороться за главные призы: премии в размере 1 млн рублей для одиннадцатиклассников и 200 тыс. рублей для учеников 9-11-х классов на образование, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Наставники победителей получат по 150 тыс. рублей, а 30 лучших школ - по 2 млн рублей на развитие образовательной среды.

Конкурс "Большая перемена" стартовал в 2020 году. Ко второму сезону конкурса присоединились более 2,5 млн школьников и студентов колледжей, более 1,1 млн из них - ученики 5-7-х классов, которые принимают участие в конкурсе впервые.

Конкурс реализуется в рамках национального проекта "Образование" и входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ.