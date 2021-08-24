Коэффициент распространения ковида в РФ опустился до 0,95

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в России во вторник продолжил снижение и опустился до 0,95. В Москве показатель упал до 0,79, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В двух из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся индикатор превышает единицу - в Подмосковье (1,02) и Свердловской области (1,01).

В Воронежской, Иркутской и Ростовской областях коэффициент равен ровно 1, в Красноярском крае - 0,99, в Самарской области - 0,98. В Нижегородской области, где число новых случаев заражения оказалось минимальным с 3 июля, он снизился до 0,92, а в Санкт-Петербурге, в котором оно стало наименьшим с 13 октября прошлого года, - до 0,73.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.