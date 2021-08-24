{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

В Москве выявили минимальное с 23 марта число заражений коронавирусом за сутки

Количество случаев заражения в столице увеличилось на 1 105

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 1 105 против 1 458 днем ранее, это минимум с 23 марта. Всего в городе с начала пандемии выявили 1 557 387 инфицированных, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В относительном выражении прирост составил 0,07%.

За сутки было зарегистрировано 56 летальных случаев. Всего в Москве, по данным штаба, умерли 27 087 человек (1,74% заболевших).

Были выписаны по выздоровлению 2 148 пациентов. За все время выздоровели 1 432 067 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 98 233 человека.

Теги
Пандемия COVID-19
Песков заявил, что новые дополнительные выплаты россиянам сейчас не планируются
Читать полностью