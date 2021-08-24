Более 500 росгвардейцев обеспечивают безопасность на форуме "Армия-2021" в Подмосковье

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Более 500 сотрудников и военнослужащих Росгвардии обеспечивают правопорядок и безопасность на форуме "Армия-2021", который проходит в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Подразделения Главного управления Росгвардии по Московской области, а также военнослужащие бригады оперативного назначения Центрального округа войск национальной гвардии совместно с правоохранительными ведомствами обеспечивают правопорядок и общественную безопасность на международном военно-техническом форуме "Армия-2021". Правопорядок и безопасность обеспечивают более 500 сотрудников и военнослужащих Росгвардии", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что мероприятие проходит с 22 по 28 августа в Подмосковье в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на аэродроме Кубинка, а также на полигоне Алабино. В этом году форум проходит одновременно с Армейскими международными играми, которые завершатся 4 сентября.

"Вопросы обеспечения безопасности решаются комплексно. Так, перед открытием мероприятия взрывотехники ОМОН "Русич" и "Пересвет" обследовали территорию и объекты на предмет наличия взрывоопасных предметов. Ежедневно сотрудники Росгвардии проверяют объекты форума на предмет антитеррористической защищенности, осуществляют охрану периметра выставочного центра, а также патрулируют прилегающие территории", - отметили в Росгвардии.