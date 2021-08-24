В Хабаровском крае направят свыше 190 млн рублей на развитие Центра для одаренных детей

ХАБАРОВСК, 24 августа. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае направят более 190 млн рублей из федерального и краевого бюджетов на развитие Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей. Об этом ТАСС сообщила министр образования и науки региона Виктория Хлебникова.

"Хабаровский край получит федеральную субсидию в размере 191 230 млн рублей и 5 914 млн рублей - краевую субсидию. Эти деньги пойдут на приобретение различного оборудования в Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей", - сказала Хлебникова.

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей создан на базе Краевого центра образования в Хабаровске в 2018 году по соглашению между краевыми властями и Образовательным фондом "Талант и успех" для комплексного развития и формирования единых подходов к выявлению, сопровождению и поддержке одаренных и мотивированных детей. Центр работает по модели образовательного центра "Сириус" по направлениям - "Наука", "Искусство", "Спорт".

Хлебникова отметила, что последние годы Хабаровский край занимает лидирующую позицию по количеству победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников по Дальневосточному Федеральному округу. В 2021 году 17 учащихся края стали победителями и призерами заключительного этапа олимпиады по английскому и китайскому языкам, физике, астрономии, химии, истории, литературе, географии, технологии, физической культуре. "Это очень достойный результат. Наряду с ребятами из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре третий год подряд учащиеся школы № 3 Амурска становятся победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, а учащиеся школ № 3 рабочего поселка Ванино и поселка Монгохто Ванинского района в этом году стали призерами заключительного этапа олимпиады по химии, физике, астрономии и истории. В состав команды победителей и призеров входят ребята с ограниченными возможностями здоровья", - сказала министр.

Региональный центр поддержки одаренных детей помогает школьникам готовиться к всероссийским олимпиадам.

В целом в этом году свыше 12 тыс. школьников края стали победителями и призерами предметных олимпиад и научно-исследовательских конкурсов на уровне РФ. В информационный ресурс "Таланты России" занесли почти 1,8 тыс. достижений школьников в науке, искусстве и спорте, в прошлом году - около 1,1 тыс.