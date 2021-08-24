ВЦИОМ: более трети россиян хотели бы сменить место работы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Свыше трети трудоустроенных россиян хотели бы поменять место работы, сферу деятельности или и то и другое, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных во вторник на сайте организации.

"Более половины россиян 60% не хотели бы поменять ни место работы, ни сферу деятельности, почти каждый пятый работающий россиянин (18%) хотел бы поменять место работы и сферу деятельности (36% среди 18-24-летних), 12% хотели бы поменять только место работы, а 7% - только сферу деятельности", - говорится в материалах ВЦИОМ.

В целом удовлетворены содержанием своей работы 82% россиян, порядка 18% опрошенных в той или иной степени недовольны тем, чем занимаются. При этом 89% респондентов гордятся результатами своей деятельности. "Большинство наших работающих сограждан (78%) ответили, что результат работы приносит им не только зарплату, но и моральное удовлетворение, не считают так 20%", - отмечено в сообщении.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 июня 2021 года методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.