Сибирский федеральный университет к 2030 году планирует увеличить число студентов

КРАСНОЯРСК, 24 августа. /ТАСС/. Сибирский федеральный университет (СФУ) в Красноярске, где сейчас учатся более 30 тыс. человек, к 2030 году планирует увеличить число студентов до 50 тыс. Об этом сообщил журналистам ректор СФУ Максим Румянцев после подписания соглашения с Россотрудничеством.

"У нас работает шесть с лишним тысяч человек, учится больше 30 тыс. студентов. На самом деле должно учиться, на мой взгляд, к 2030 году больше 50 [тыс.], и я моим коллегам именно такую задачу транслирую. Как минимум 10% студентов должны быть иностранными, только тогда мы становимся заметны на карте мировой образовательной инфраструктуры. <...> Если мы ставим показатели 50 тыс. студентов, то пять тыс. из них, как минимум, должны быть иностранцами", - сказал Румянцев.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков подчеркнул, что иностранные студенты выгодны не только для университета, где учатся, но и в целом для региона.

"Каждый иностранный студент, когда он въезжает в регион, это не беженец, это человек который оплачивает свое образование, снимает квартиру, оставляет свои деньги в магазинах", - подчеркнул Примаков.

В рамках соглашения Россотрудничество планирует помогать СФУ в продвижении образовательных программ за рубежом, содействовать в установлении партнерских связей с ведущими образовательными учреждениями иностранных государств. Кроме этого, в планах сторон организация совместных мероприятий, направленных на продвижение русского языка, российской культуры, науки и образования.

СФУ - первый в России федеральный университет, основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске. Крупнейший университет восточной части России.