Партия вакцины "Спутник Лайт" в 120 тыс. доз поступила в Свердловскую область

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Рекордная партия однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" из 120 тыс. доз поступила в Свердловскую область. Ее развозят по больницам региона, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в своем аккаунте в Instagram во вторник.

"В Свердловскую область пришла рекордная партия вакцины от коронавируса - сразу 120 тыс. доз "Спутник Лайт". Она отлично подходит для повторной вакцинации и для тех, кто не хочет ставить две прививки - у нее всего один компонент. Вся партия вакцины уже разгружена, мы развозим ее по больницам", - написал губернатор.

По словам Куйвашева, заболеваемость ковидом в области по-прежнему высокая. "А благодаря прививочной кампании мы сможем начать учебный год в обычном режиме и надеемся, что скоро выйдем на плато", - отметил губернатор.

По данным оперативного штаба на 23 августа, в Свердловской области зарегистрировано 526 новых случаев ковида. Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции составляет 119 392.