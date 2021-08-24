Фестиваль "Особый взгляд. Регионы" пройдет в Екатеринбурге в 2023 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Организаторы форума-фестиваля социального театра "Особый взгляд. Регионы", в спектаклях которого играют не только профессиональные актеры, но и люди с инвалидностью, выбрали в качестве площадки в 2023 году Екатеринбург. Об этом объявил в Уральском региональном центре ТАСС заместитель руководителя программы "Особый взгляд" благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" Владимир Плехов.

"И мы с удовольствием готовы объявить о том, что фестиваль "Особый взгляд. Регионы" в 2023 году будет проходить в Екатеринбурге", - сказал он.

Первый форум-фестиваль "Особый взгляд" прошел в октябре 2019 года в Москве, объединив 250 деятелей социального театра со всей России. В программу вошли 12 спектаклей государственных и независимых театров, которые посетили более 1,5 тыс. зрителей. Фестиваль проходит раз в два года, в этом году он состоялся в Казани.