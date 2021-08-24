СЖР и СПЧ попросили Минюст разъяснить для СМИ критерии попадания в реестр иноагентов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) и Совет по правам человека при президенте (СПЧ) попросили Министерство юстиции разъяснить критерии, по которым СМИ или отдельные журналисты могут быть признаны иноагентами. Организации также намерены обратиться к новому составу Государственной думы с просьбой скорректировать закон об иноагентах, сообщил ТАСС глава СЖР Владимир Соловьев.

"После встречи СЖР, СПЧ, ряда журналистов с представителем Минюста, к большому удивлению, стало очевидно, что в реестр иностранных агентов попасть легко. Достаточно получить небольшой гонорар от иностранной организации или съездить на конференцию, которая оплачивается иностранным НКО, или же получить награду, которую оплачивает иностранная организация. Также в реестр можно попасть за перепечатки материалов иноагентов", - рассказал Соловьев.

В этой связи СЖР и СПЧ предложили Минюсту выступить с разъяснениями, как именно происходит попадание в данный реестр. "Законодателям мы предложим скорректировать правоприменение данного закона, в том числе предложим рассмотреть возможность применения "систем предупреждения", - добавил он.

По данным Соловьева, все эти вопросы СПЧ также планирует поднять на встрече с президентом РФ.

Ранее Министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и семь журналистов. Согласно реестру, иноагентами признаны юридическое лицо Istories Fonds, зарегистрированное в Латвийской Республике, и ООО "Телеканал "Дождь". Также иноагентами признаны главный редактор "Важных историй" Роман Анин, редакторы Роман Шлейнов и Олеся Шмагун, а также журналисты издания Дмитрий Великовский, Алеся Мароховская и Ирина Долинина. Помимо них, Минюст признал иноагентом руководителя общественного движения "Якутия. Наше мнение" Степана Петрова.

Согласно закону, физические лица - иноагенты должны не реже одного раза в полгода представлять отчет о своей деятельности, включая сведения о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, полученных от иностранных источников. Также они обязаны указывать наличие статуса иноагента, в том числе при обращении в госорганы, органы местного самоуправления, общественные объединения, образовательные организации, а также на издаваемых и распространяемых ими материалах. Кроме того, для физических лиц, включенных в реестр иноагентов, установлен запрет на допуск к госслужбе и работу в органах местного самоуправления. За неисполнение этих требований предусмотрена административная и уголовная ответственность.