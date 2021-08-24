Глава МИД Венгрии поблагодарил Лаврова за личный вклад в вопросе вакцинации в стране

БУДАПЕШТ, 24 августа. /ТАСС/. Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова за личный вклад в успешную вакцинацию российским препаратом "Спутник V" в стране.

Глава венгерского дипведомства отметил, что слова Лаврова в интервью в преддверии визита о том, что отношения Москвы и Будапешта вышли на беспрецедентный уровень, не являются преувеличением. "Я бы хотел выразить вам мою личную благодарность за вашу помощь в получении нами вакцины "Спутник V" в начале этого года. Без вашего личного вклада мы бы не смогли провести самую успешную кампанию по вакцинации в ЕС. "Спутник V" был необходим нам", - сказал Сийярто.

В свою очередь Лавров, который до этого провел встречу тет-а-тет с Сийярто, после чего переговоры продолжились в расширенном составе, заявил, что рад вновь быть в Будапеште, и отметил, что Москва ценит отношения с Венгрией, которые развиваются. "Вы упомянули сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Нам удалось добиться хороших результатов, как вы сказали ", - сказал российский министр.

После переговоров планируется выступление Лаврова на совещании послов и постоянных представителей Венгрии.

Как сообщили накануне в МИД РФ, стороны планируют "продолжить обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений с акцентом на реализацию договоренностей, ранее достигнутых на уровне президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном". В ходе переговоров будут также рассмотрены основные вопросы международной повестки, включая борьбу с пандемией, отношения России с ЕС и НАТО, ситуацию на Украине и в Нагорном Карабахе.