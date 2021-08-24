Суд обязал "Омский каучук" доплатить более 30 млн за воздействие на окружающую среду

ОМСК, 24 августа. /ТАСС/. Суд обязал одно из крупнейших предприятий Омска - завод "Омский каучук" - выплатить более 30 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду, говорится в распространенном сообщении Росприроднадзора.

"Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что из представленных доказательств и иных материалов дела не усматривается несоответствия требования управления положениям действующего законодательства. Доводы акционерного общества о незаконности пунктов требования подлежат отклонению. Расчет суммы задолженности по плате и пени, сделанный подразделением Росприроднадзора, судом проверен и признан верным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора выявили задолженность "Омского каучука" по плате за период с 1 января 2019 года по 17 декабря 2020 года в размере почти 30 млн рублей. Также была начислена пеня за несвоевременную оплату в размере 1,1 млн рублей. Ведомство уведомило компанию о необходимости доначислить данную плату за негативное воздействие на окружающую среду.

"АО "Омский каучук" частично погасило задолженность по плате за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками в размере 135 154 руб. 95 коп. Не согласившись с остальными пунктами требования акционерное общество обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области. Суд не удовлетворил требования АО "Омский каучук", - говорится в сообщении.

Получить комментарий "Омского каучука" ТАСС не удалось.