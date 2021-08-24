Собянин предложил отменить для учителей школ в Москве обязательное ношение масок на уроках

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить для учителей обязательное ношение масок на уроках и в школах, предлагается, что ношение масок будет для педагогов рекомендацией; всего в столичном регионе привилось около 80% учителей.

"Начинаем мы год неплохо. Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителей, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные, вы уже на уровне школ сами определите", - сказал мэр на встрече с педагогами и директорами школ перед педагогическим советом.

Мэр отметил, что на данный момент более 80% педагогов в Москве прошли вакцинацию от коронавируса.