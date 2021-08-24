Власти Чувашии намерены нарастить темпы вакцинации путем разъяснительной работы

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Глава Чувашии Олег Николаев поставил задачу нарастить темпы вакцинации от коронавируса в республике, где доля привитых составляет менее 50% от плановых показателей, с помощью работы по информированию населения.

"Темпы вакцинации, конечно же, оставляют желать лучшего, хотя у нас вакцины на сегодняшний день достаточно. <…> На сегодняшний день вакцинировано у нас примерно 284 тыс. человек первым компонентом и 260 тыс. человек - вторым компонентом. Если говорить в процентах, это примерно 48% от плановых значений. <…> Задача стоит серьезная - убедить людей через объяснение, через рассказ о том, что болезнь коварная, а вакцина позволит защититься и спокойно продолжить свою жизнедеятельность", - сказал Николаев ТАСС в кулуарах Международного военно-технического форума "Армия - 2021".

Николаев добавил, что для достижения коллективного иммунитета в республике необходимо вакцинировать примерно 578 тыс. человек. "Количество людей, которое приходит за получением вакцины, достаточно маленькое относительно тех мощностей, которые мы развернули для обеспечения вакциной населения. Это связано, мне кажется, с несколькими факторами. Первый - те люди, которые хотели вакцинироваться, уже получили вакцину. Второй - достаточно сильное влияние пока еще оказывает на людей антивакционная кампания, которая развернута <…> в интернете. <…> Ну и, конечно, это сарафанное радио, которое доносит искаженную информацию до людей", - пояснил он.

По мнению главы республики, в ближайшее время темпы вакцинации наберут обороты. "Количество смертей от коронавируса, к сожалению, не уменьшается. <…> Вакцина не защищает от болезни, но при этом позволяет легко ее перенести. <…> Люди, которые не вакцинировались, к сожалению, не всегда справляются с болезнью. <…> Уверен, что в ближайшее время темпы вакцинации наберут обороты, и мы достигнем необходимого уровня для того, чтобы защититься и выработать коллективный иммунитет", - отметил Николаев.

Международный военно-технический форум "Армия - 2021" проходит в КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа.