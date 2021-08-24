Песков заявил, что новые дополнительные выплаты россиянам сейчас не планируются

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Новые дополнительные выплаты иным категориям граждан РФ, кроме пенсионеров и военных, сейчас не планируются. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет", - ответил представитель Кремля на вопрос, планируются ли какие-то новые единовременные выплаты, в том числе для молодых людей.

"В воскресенье речь шла о всех пенсионерах, о военных пенсионерах [из] различных ведомств силового блока, - пояснил Песков. - О других категориях сейчас речи не идет". "Давайте не забывать про те выплаты, которые только что прошли для большой категории граждан, имеются в виду граждане с детьми в разной конфигурации. Это очень важно", - подчеркнул пресс-секретарь президента.