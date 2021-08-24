Песков: утвержденный порядок выдачи сведений о предполагаемой пенсии в интересах граждан

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Утвержденный Минтрудом порядок предоставления сведений о предполагаемой пенсии - это решение в интересах граждан. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не вызовет ли это решение волну негатива со стороны россиян.

"Граждане должны видеть размер своей пенсии, - сказал он. - Это доведение информации до граждан, это в интересах граждан".

Он напомнил, что "неоднократно звучали нарекания о достаточно сложной системе, граждане не понимали истинного размера пенсий, они искали в разных источниках". "А тут [информация] будет доводиться из первых рук. Наоборот, это позитивное явление", - добавил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ утвердил порядок информирования граждан о предполагаемой сумме пенсионных накоплений. Соответствующий приказ ведомства вступает в силу с 2022 года. Согласно документу, сведения будут предоставляться застрахованным женщинам, достигшим 40 лет, и мужчинам, достигшим 45 лет, которые не получают пенсионные выплаты. Информирование должно проходить один раз в три года, начиная с указанного возраста.