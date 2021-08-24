Хинштейн поддержал идею уголовной ответственности за создание сервисов по подмене номеров

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн поддержал инициативы ОНФ по введению уголовной ответственности за организацию сервиса по подмене телефонных номеров и бесплатному информированию абонентов о потенциальных мошенниках.

"Мы поддерживаем такие предложения, как поддерживаем любые меры, направленные на эффективную борьбу с киберпреступностью", - сказал Хинштейн в беседе с ТАСС. При этом парламентарий уточнил, что соответствующие поправки пока не поступали в аппарат его комитета.

"Это и социально ожидаемо, и справедливо, и правильно", - охарактеризовал он идею движения, напомнив о принятом в июне законе о блокировке звонков из-за рубежа по подменным номерам.

Говоря об идее обязать операторов связи сделать бесплатными сервисы по оповещению абонентов о возможных звонках мошенников, Хинштейн концептуально поддержал ее, но выступил за обсуждение с операторами.

"Концептуально "за", лишь бы это не легло в тарифы. Если это технически достижимо и не затратно до такой степени, чтобы повлечь рост тарифов, то, конечно, поддерживаю", - отметил председатель думского комитета.

ОНФ ранее направил письмо министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с предложением ввести уголовную ответственность за организацию сервисов по подмене телефонных номеров и, "возможно, саму подмену телефонных номеров". В документе, с которым ознакомился ТАСС, также предлагается обязать операторов связи "бесплатно информировать клиентов о том, что поступивший звонок имеет признаки незаконной рекламы или мошеннической деятельности". Кроме того, ОНФ выступил за внесудебную оперативную блокировку телефонных номеров, "имеющих признаки мошеннических".