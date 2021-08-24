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Песков заявил, что Кремль не интересуется публикациями осужденного Навального

Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии во Владимирской области по делу "Ив Роше", 19 августа написал колонку для нескольких западных СМИ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Кремль не интересуется публикациями и активностью в сети осужденного Алексея Навального. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к такой активности Навального.

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"Никак не относимся в Кремле к этому. Это абсолютно не наше дело", - сказал он.

Навальный, отбывающий срок в колонии во Владимирской области по делу "Ив Роше", 19 августа написал колонку для ряда западных СМИ. Тогда же в его аккаунте в сети Instagram было опубликовано обращение к подписчикам.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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