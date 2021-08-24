Парки Подмосковья впервые будут представлены на международной выставке ParkSeason Expo

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Стенд с подмосковными парками впервые будет представлен на международной выставке-конференции ParkSeason Expo, которая пройдет в Москве с 25 по 26 августа. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

"В настоящее время в Московской области расположено 177 парков культуры и отдыха, из них: 143 городских парка, 34 лесопарка. Международная выставка ParkSeason Expo - хорошее подспорье для развития наших парков, их популяризации, уникальная возможность обмена опытом по благоустройству и управлению парковыми территориями. Мероприятие является важным событием, направленным на развитие парковой индустрии", - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что подмосковное ведомство совместно с дирекциями парков области будет представлено на стенде "Парки Подмосковья" в третьем павильоне. Кроме этого, делегация из 75 директоров и заместителей глав парков, глав и заместителей городских округов региона примут участие в деловой программе конференции и работе стенда.

Международная выставка-конференция по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха и общественных пространств ParkSeason Expo состоится с 25 по 26 августа в Москве на территории Центрального выставочного комплекса "Экспоцентр".