Онищенко прогнозирует рост заболеваемости COVID-19 с началом учебы и окончанием отпусков

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Очередной подъем заболеваемости коронавирусом вероятен с началом учебного года и постепенным возвращением россиян из летних отпусков. Такое мнение высказал бывший главный санитарный врач, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Новый учебный год - 16, почти 17 млн школьников сядут за парты, это немедленно повлияет на эпидситуацию, что, собственно, каждый год и происходит, когда у нас в сентябре начинается скачок, подъем заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. <...> А поскольку у нас уровень охвата прививками против коронавируса среди подлежащих контингентов, к сожалению, невысокий, то это, безусловно, сработает и на рост заболеваемости коронавирусом", - сказал он на онлайн-брифинге во вторник.

"Конечно же, и я об этом говорю, что подъем возможен", - добавил Онищенко, комментируя прозвучавшее накануне заявление министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой об ожидаемой в сентябре очередной волне коронавируса. Он добавил, что это связано с возвращением в школы не только детей, но и учителей: "Их тоже несколько миллионов, а они более подвержены заболеванию от тех же детей, которые могут быть транзиторными переносчиками [коронавируса]".

Онищенко отметил, что "за вернувшимися в школу детьми придут родители, которые приедут с детьми с отдыха". "Заканчивается самый активный отпускной период у нас - летний. <...> Поэтому, конечно, подъем будет респираторный", - сказал бывший главный санитарный врач РФ.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 833, до 6 785 374, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В абсолютном выражении прирост числа заболевших оказался ниже 19 000 впервые с 23 июня. В относительном выражении он составил 0,28%. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение прямо сейчас, немного снизилось и составило 554 257.