Площадки почти 100 детских садов в Ивановской области благоустроят к началу учебного года

ИВАНОВО, 24 августа. /ТАСС/. Благоустройство почти 100 территорий детских садов в рамках проекта "Территория детства" завершится в Ивановской области к началу нового учебного года. В рамках благоустройств выполняется асфальтирование внутренних площадок, дорожек, а также подъездных путей, сообщает во вторник пресс-служба Ивановской областной думы.

"В ходе поездок по округам, анализа наказов избирателей депутаты отмечали, что дорожки, тротуары и проезды на прилегающих территориях и внутри садиков находятся буквально в плачевном состоянии. А это не только вопрос комфорта, но и безопасности. Работы по созданию безопасной и комфортной детской среды стартовали с прошлой недели. К началу учебного года они завершатся почти в 100 детских садах городских округов Иваново, Кинешма, Шуя, Тейково, Кохма и Вичуга", - цитирует пресс-служба председателя Ивановской облдумы Марину Дмитриеву.

По ее словам, инициативу депутатов поддержал глава региона Станислав Воскресенский. На реализацию программы из областного бюджета выделено почти 257 млн рублей. До 1 ноября текущего года проект "Территория детства" охватит 182 учреждения, а в 2022 году в нормативное состояние будет приведено внутреннее пространство в остальных детских садах Ивановской области. "Качество ремонта контролируется областными и муниципальными депутатами, представителями родительской общественности и педагогических коллективов. К подрядчикам предъявляются высокие требования, и мы будем добиваться их неукоснительного исполнения", - добавила Дмитриева, слова которой приводит пресс-служба.