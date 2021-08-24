Архангельский губернатор предложил идею многофункциональных образовательных центров в селе

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский предложил строить в сельской местности многофункциональные культурно-образовательные центры, где могли бы размещаться детский сад, школа, спортивный комплекс и другие объекты. Об этом он сообщил журналистам семинара-совещания по подготовке заседания президиума Госсовета во вторник.

"В регионах, где большая сельская территория, есть предложение <...> рассмотреть и законодательно разрешить строить общие центры многофункциональные, где размещается детский сад, школа и физкультурно-оздоровительный комплекс", - сказал Цыбульский.

Он отметил, что, с одной стороны, это позволит существенно удешевить строительство. С другой стороны, наличие такого комплекса создаст центр притяжения для жителей села. "В дальнейшем это потребует решения вопроса об управлении таким центром, потому что там разноотраслевые составляющие присутствуют, надо будет отдельно смотреть законодательство", - добавил губернатор, заметив, что для многих территорий это будет важно.