В СПбГУ заявили, что вуз стал самым востребованным среди иностранных абитуриентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) стал самым востребованным вузом России среди иностранных абитуриентов в ходе приемной кампании 2021 года. Об этом в региональном пресс-центре ТАСС сообщила первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лаврикова.

"С радостью хочу отметить, что Санкт-Петербургский университет как и в предыдущие годы ставит определенные рекорды. Мы в очередной раз подтвердили звание самого востребованного вуза в России среди иностранных абитуриентов", - сказала Лаврикова.

Как уточнил на пресс-конференции проректор по воспитательной работе и организации приема СПбГУ Александр Бабич, в ходе конкурсного отбора, который проводился университетом совместно с Россотрудничеством, в вуз поступило порядка 17 тыс. заявлений от иностранных граждан (в прошлом году от абитуриентов из других стран поступило около 16 тыс. заявлений). Всего на первый курс бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры были приняты около 2 тыс. иностранцев.

Как добавила Лаврикова, в связи с пандемией сейчас обсуждается механизм вакцинации для учащихся из других стран. "Мы будем вести обучение в смешанном формате, который подразумевает, в том числе для иностранных студентов, которые в различным причинам не смогут въехать, что их будут учить удаленно. Мы это уже давно делаем, и никаких глобальных вопросов формат не вызывает. Также мы изначально рекомендовали всем ребятам, которые собирались въехать в РФ, что перед приездом целесообразно пройти вакцинацию в своей стране и приехать уже защищенными, чтобы у нас не испытывать каких-то проблем", - отметила она.

По словам Бабича, сейчас приемная кампания в СПбГУ на очные программы бакалавриата, специалитета, ординатуры, аспирантуры завершена, контрольные цифры приема выполнены полностью. Количество заявлений, поданных в СПбГУ на программы бакалавриата и специалитета, составило почти 100 тыс. Средний балл ЕГЭ у поступающих в целом по вузу превысил 93 балла, более 70% поступивших на бакалавриат и специалитет СПбГУ приехали из других регионов России.

Ранее председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов сообщал журналистам, что абитуриенты в ходе приемной кампании 2021 года подали более 700 тыс. заявлений о поступлении на бюджетные места в вузы региона.