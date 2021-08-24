Онищенко: риск заболеть COVID-19 в отпуске в Турции почти в два раза выше, чем в России

"Отрыв между [Россией и] Турцией: 7 228 [заболевших] на 100 тыс., у нас - 4 623. Это то, куда мы стремимся поехать, до сих пор это стремление не отпало у наших граждан. Так вот, в Турции практически если не в два раза, то процентов на 60 эпидпроцесс интенсивнее идет", - сказал он на онлайн-брифинге во вторник.

"Поэтому, дорогие соотечественники, перспектива заразиться почти в два раза вероятнее за свои деньги на южном берегу Черного моря не стоит того, чтобы вы потратились на это и провели там свой отпуск", - добавил Онищенко. По его мнению, лучшей альтернативой будет отдохнуть на своем загородном участке или в путешествии по России.