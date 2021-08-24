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Пандемия COVID-19

Онищенко: риск заболеть COVID-19 в отпуске в Турции почти в два раза выше, чем в России

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке считает, что лучшей альтернативой будет отдохнуть на своем загородном участке или в путешествии по России

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предостерег россиян от поездок в отпуск в Турцию из-за почти двукратного роста вероятности заражения коронавирусом.

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"Отрыв между [Россией и] Турцией: 7 228 [заболевших] на 100 тыс., у нас - 4 623. Это то, куда мы стремимся поехать, до сих пор это стремление не отпало у наших граждан. Так вот, в Турции практически если не в два раза, то процентов на 60 эпидпроцесс интенсивнее идет", - сказал он на онлайн-брифинге во вторник.

"Поэтому, дорогие соотечественники, перспектива заразиться почти в два раза вероятнее за свои деньги на южном берегу Черного моря не стоит того, чтобы вы потратились на это и провели там свой отпуск", - добавил Онищенко. По его мнению, лучшей альтернативой будет отдохнуть на своем загородном участке или в путешествии по России.

Теги
Онищенко, Геннадий ГригорьевичРоссияПандемия COVID-19
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