{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Поморские власти заявили, что нужен особый подход в обеспечении питанием небольших школ

Губернатор Александр Цыбульский заявил, что в тех школах региона, где мало учеников и сложно обеспечить горячее питание централизованно, родителям выделяют наборы продуктов

ТАСС, 24 августа. Подход к предоставлению горячего питания ученикам малокомплектных школ должен быть особым и должен учитывать их специфику, заявил журналистам губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"Для малокомплектных школ нужен отдельный подход к питанию. В малокомплектных школах учится 10-15 человек на селе, традиционно есть привычка обедать дома, получить горячий обед там. Надо специфику учитывать и не навязывать блага цивилизации", - сказал Цыбульский в ходе семинара-совещания по подготовке заседания президиума Госсовета.

Он отметил, что в тех школах Архангельской области, где мало учеников и сложно обеспечить горячее питание централизованно, родителям выделяют наборы продуктов.

"Мы пошли по пути того, что семьям, где есть учащиеся в малокомплектных школах, мы выдаем хороший набор продуктов, который родители могут использовать. Это обеспечивает равные условия по питанию", - добавил губернатор.

Теги
РоссияАрхангельская область
Пандемия COVID-19
Онищенко: последствия гриппа в виде потери здоровья страшнее для популяции, чем COVID-19
Младшая, средняя и старшая возрастные группы в одинаковой мере подвержены заболеваемости гриппом, отметил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко
Читать полностью