Поморские власти заявили, что нужен особый подход в обеспечении питанием небольших школ

ТАСС, 24 августа. Подход к предоставлению горячего питания ученикам малокомплектных школ должен быть особым и должен учитывать их специфику, заявил журналистам губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"Для малокомплектных школ нужен отдельный подход к питанию. В малокомплектных школах учится 10-15 человек на селе, традиционно есть привычка обедать дома, получить горячий обед там. Надо специфику учитывать и не навязывать блага цивилизации", - сказал Цыбульский в ходе семинара-совещания по подготовке заседания президиума Госсовета.

Он отметил, что в тех школах Архангельской области, где мало учеников и сложно обеспечить горячее питание централизованно, родителям выделяют наборы продуктов.

"Мы пошли по пути того, что семьям, где есть учащиеся в малокомплектных школах, мы выдаем хороший набор продуктов, который родители могут использовать. Это обеспечивает равные условия по питанию", - добавил губернатор.