Проект модернизации дороги у аэропорта Новосибирска пройдет экспертизу в 2021 году

ТАСС, 24 августа. Проект реконструкции участка трассы Р-254 "Иртыш" протяженностью 20 км, примыкающего к новосибирскому аэропорту Толмачево, получит заключение экспертизы до конца 2021 года, после чего можно будет рассчитывать на получение федерального финансирования, сообщил во вторник ТАСС губернатор региона Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Москву.

Участок трассы Р-254 "Иртыш" от аэропорта Толмачево в сторону Омска считается одним из самых аварийно опасных и перегруженных. Четырехполосная дорога относится к третьей технической категории, интенсивность движения по которой составляет от 2 до 6 тыс. автомобилей в сутки. Предварительная стоимость оценивалась в 19 млрд рублей. Начало работ планировалось в 2025 году, завершение в 2029 году.

"Начиная с 2019 года мы настойчиво добиваемся, чтобы трасса вошла в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры под реконструкцию. Мы за этот период прошли все необходимые процедуры вплоть до оценки аналитического центра, этот объект имеет очень высокий рейтинг. Мы не теряли время и совместно с "Росавтодором" разрабатывали проектно-сметную документацию, в этом году она получит заключение экспертизы", - сказал он.

Травников добавил, что с каждым годом нагрузка на этот участок дороги растет с учетом расположенного рядом аэропорта, промышленно-логистического парка и недавно открывшегося терминала "Почты России". Глава региона уверен, что готовый проект станет "серьезным аргументом" при решении вопроса о выделении федерального финансирования для реконструкции.

В начале года губернатор сообщал, что реконструкцию участка необходимо завершить на пять лет раньше запланированного срока, к моменту окончания реконструкции аэропорта в 2025 году. Он также просил включить проект в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры для получения федерального финансирования. В результате реконструкции двадцатикилометровый участок дороги Р-254 "Иртыш" будет соответствовать первой технической категории. Количество полос на трассе увеличится до шести, что позволит расширить ее пропускную способность для межрегионального грузового транзита в полтора-два раза.