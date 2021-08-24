{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Онищенко: последствия гриппа в виде потери здоровья страшнее для популяции, чем COVID-19

Младшая, средняя и старшая возрастные группы в одинаковой мере подвержены заболеваемости гриппом, отметил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Популяционные последствия эпидемий гриппа серьезнее, чем последствия коронавируса, считает бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Что касается гриппа, то тут все [возрасты] равны: и младшая, и средняя, и старшая возрастная группа в одинаковой мере подвержены заболеваемости, то есть грипп опаснее, чем коронавирус, более контагиозен. И по совокупным последствиям для популяции, по потере здоровья, как в показателях самого здоровья, так и в интегральных экономических показателях, любая эпидемия гриппа страшнее [коронавируса]", - сказал Онищенко на онлайн-брифинге во вторник.

Ранее он заявил ТАСС, что Россия в осеннем сезоне может столкнуться с ощутимым ростом заболеваемости гриппом.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Москва обеспечит качественное школьное образование на дистанционке при необходимости
Мэр столицы Сергей Собянин также отметил, что власти города сделают все возможное, чтобы сохранить очный формат обучения в течение всего учебного года
Читать полностью