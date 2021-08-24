Онищенко: последствия гриппа в виде потери здоровья страшнее для популяции, чем COVID-19

"Что касается гриппа, то тут все [возрасты] равны: и младшая, и средняя, и старшая возрастная группа в одинаковой мере подвержены заболеваемости, то есть грипп опаснее, чем коронавирус, более контагиозен. И по совокупным последствиям для популяции, по потере здоровья, как в показателях самого здоровья, так и в интегральных экономических показателях, любая эпидемия гриппа страшнее [коронавируса]", - сказал Онищенко на онлайн-брифинге во вторник.

Ранее он заявил ТАСС, что Россия в осеннем сезоне может столкнуться с ощутимым ростом заболеваемости гриппом.