В Заполярье в сентябре откроется "IT-куб" для подготовки специалистов в цифровой сфере

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Центр цифрового образования "IT-куб" по подготовке специалистов в сфере цифровизации и компьютерных технологий начнет свою работу на базе Мурманского колледжа экономики и информатики в сентябре этого года, сообщил ТАСС губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе семинара-совещания по подготовке заседания президиума Госсовета. Создание "IT-куба" реализуется в рамках проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование".

"IT-куб" - это проект с цифровой средой, чтобы школьники могли погружаться в цифровой мир, учиться, получать дополнительное образование, это еще один инструмент для того, чтобы повышать цифровую грамотность. Он откроется у нас уже через неделю", - сказал Чибис.

Глава региона также добавил, что Мурманская область уже давно сделала ставку на цифровизацию. "Все заводы, которые мы сегодня модернизируем, все проекты, которые реализуются в области, все они связаны с высоким уровнем цифровизации. Конечно, нам нужно готовить соответствующих специалистов у себя на территории", - отметил губернатор.

"IT-куб" - это федеральная сеть детских учреждений профильного образования по подготовке специалистов в области IT. В ходе реализации национального проекта "Образование" предполагается создать 340 таких центров во всех субъектах РФ. Обучение в "IT-кубе" осуществляется по шести (по числу граней геометрической фигуры) основным направлениям ("кубам"). Обязательными "кубами" при этом являются: программирование на Python, мобильная разработка, разработка VR/AR. По выбору: кибергигиена и большие данные (Big Data), основы алгоритмики и логики, программирование роботов.

Обучение в центре - первый шаг в профессиональное будущее. Центр предоставляет детям новые возможности профессиональной ориентации и первых профессиональных проб инженерно-технологического и IT-образования, адаптированного к современному уровню развития науки и техники.